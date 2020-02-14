تامر حسين يهنيء ملحن ومؤلف أغنية "روح" في ألبوم سهران

القاهرة - لايف ستايل هنأ الشاعر تامر حسين الملحن والمؤلف أحمد زغلول بمناسبة تعاونه الأول مع عمرو دياب في ألبوم سهران. وقال تامر حسين في تدوينة عبر صفحته على فيس بوك : بعيدًا عن اغانيا وفرحتى بنجاحى وتعبى الراجل ده دياب أحسنت والناس مبسوطة ب أغنيتك أنت وكل اخواتنا وأساتذتنا ..انا كاتب لك البوست لانى شاهد ع اللى انت كنت بفرحان بيه جدًا لانه فنان ومذوق وصديق غالى عليا ..أحمد زغلول مؤلف وملحن أغنية روح". وكان عمرو دياب قد طرح منتصف ليل الأربعاء ١٢ فبراير ألبومه "سهران"، والذي ضم ١٢ أغنية جديدة وذلك عبر خدمة إحدى شركات المحمول. قد يهمك أيضا: شذى تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد ابنة تامر حسين تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب

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