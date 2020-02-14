شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية أنتى زى ما أنتى للهضبة عمرو دياب من ألبوم "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "سهران"، الذى شوق به جمهوره خلال الفترة الماضية، بعدما طرح بروموهات أغانيه، وما أن طرح أغاني الألبوم حتي لاقت ردود أفعال كبيرة وواسعة كعادة ألبومات الهضبة مع جمهوره الذي يعيش مع هذا الألبوم تحديدًا حدثًا مختلفًا خاصة أنه جاء بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وفور طرح الألبوم خلال الساعات الماضية تصدر التريند علي تويتر، وهو الأمر الذي لا يعد غريبًا علي الهضبة.

وخلال هذا التقرير نسلط الضوء علي كلمات واحدة من أغاني الألبوم وهي "زي ما انتي" وهي الأغنية الذي ألفها ولحنها عزيز الشافعي أيضاً ليضع بصمته علي الأغنية من التأليف والتلحين معأً.

انتى لسه زي ما انتي قمر في عيني

احلى عُمر ده اللى كان بينك وبيني

واما تيجي في الكلام سيرتك بقول

دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول

مستحيل اقبل في حقك أي كلمة

انتي اعلى منهم فوق انتي نجمة

واللى بيسأل عليكي بقول دي نعمة

مستحيل اوصف جمالك مهما أقول

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

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ده انتي سايبه جوه قلبى ذكري حلوة

لسه صوتك بسمعه في وداني غنوة

الحقيقة ان الحياة بعدك ما تسوي

حبي ليكي في البعد يقوي

سيبك انتي عاملة ايه وازيك انتي

دي الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية

زي ما انتي انتي عندي زي ما انتي

الغلاوة هي هي والمشاعر مدارية