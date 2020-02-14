شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية لـ"محمود العسيلى" من زوجته في عيد الحب..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رسالة رومانسية رقيقه، عبرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم عن حبها لزوجها الفنان محمود العسيلى، عن حبها له في الفلانتين.

أمنية عبد المنعم، نشرت صورا لها بصحبة الفنان محمود العسيلى، وعلقت قائلة:"الحب الحقيقي هو من يجعل شخصان يعشقان بعضهما البعض أكثر من نفسيهما. شكرا لك دائما لتعزيز ثقتي نفسى".





يشار إلى النجم محمود العسيلى، عاد من أجازة شهر العسل، التى قضاها مع زوجته خبيرة التجميل، أمنية عبد المنعم، عقب زواجهما، الذى أقيم قبل أقل من شهر، حيث قدم العسيلي، أول حفلاته الغنائية بواحد من أكبر فنادق القاهرة ونشر العسيلى عبر "ستورى" انستجرام .

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وحرص النجم محمود العسيلى خلال الحفل، على غناء أغنية "سالمونيلا"، والتى ظهر فى الكليب الخاص بها، الذى طرحه تميم يونس يوم 1 يناير الماضى، بينما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العسيلى خلال أداءه للأغنية، لدرجة أنه ترك لهم "المايك"، ليقوموا بغناء الأغنية كاملة.

وحرص العسيلي على مشاركة جمهوره أولا بأول، بتفاصيل زواجه الجديد، أثناء قضائه شهر العسل بإيطاليا، التي شملت جسر بونتي فيكيو بمدنية فلورنسا وساحة قرطبة، كما حرص على مشاركة صور الأطباق التى تناولها فى المطاعم الإيطالية، وكتابة آرائه عليها وضمت باستا سى فوود، والأرز بالبنجر بالبلو شيز وعين الجمل، ومكرونة بالبارابيكيو بالجمبرى والبيتزا وعلق على أحد أطباق المكرونة الاسباكيتى: "عاملها نافشة أوى".

وعقد العسيلى قرانه الشهر الماضى، وحرص العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.