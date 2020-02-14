شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر يرد على شائعات تدهور حالته الصحية: "أنا بخير.. وموجود فى منزلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن الكبير حلمى بكر فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه بخير ويتواجد فى منزله، ردا على الأخبار التى تم تداولها حول تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

واستنكر الملحن حلمى بكر، في وقت سابق، إعلان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين انضمام مغنى المهرجانات حسن شاكوش إلى عضوية النقابة بعد اجتيازه اختبارات الغناء، وعلق على الأمر: "عليه العوض فى الغناء المصرى كله".

ونفى بكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من امتحن شاكوش فى اختبار الغناء، موضحًا أن اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مخالفة صريحة لقانون النقابة الذى ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الاختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط.

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واختتم بكر تصريحاته: "التتار قادمون.. والأشكال دى كلها ملهاش علاقة بالغناء".

كان الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، قد أعلن أن حسن شاكوش اجتاز اختبارات النقابة، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤليتى" الذى يقدمه الاعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن حسن شاكوش مطرب شعبى صوته "حلو"، وقدم العديد من الأغانى باختباره أمام لجنة الاستماع، وهو ما جعل اللجنة تثنى عليه، وتعطيه إشارة النجاح.