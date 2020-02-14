شكرا لقرائتكم خبر عن صناع ألبوم سهران × صورة.. الشاعر تامر حسين: الروح الحلوة بتطلع أغانى حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حصده نصيب الأسد من كتابة أغانى ألبوم سهران للميجا ستارعمرو دياب التي أشاد بها متذوقو الموسيقى في مصر والوطن العربى حتى سيطر ألبوم الهضبة على ترندات السوشيال ميديا من طرحه الألبوم الأربعاء الماضى حتى الآن، نشر الشاعر الغنائى تامر حسين صورة لفريق عمل الألبوم الجديد، وعلق قائلاً:"الروح الحلوة هى اللى بتطلع أغانى حلوة ".

للشاعر الغنائى تامر حسين، 6 أغانى من ألبوم سهران، وهى كتالى " سهران"، "حايعيش يفتكرنى"، جامدة بس"، "كأنك فى قلبى" ،"قدام مرايتها" ،"يوم تلات".

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الشاعر تامر حسين

يشار إلى أن المطرب الميجا ستار عمرو دياب، طرح ألبوم سهران، عن طريق إحدى شركات الاتصالات، مساء الأربعاء الماضى ، وسط حفاوة وترقب كبير من جمهوره على السوشيال ميديا.

احتفل الجمهور بأغاني الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، واحتل أسماء أغانيه ترندات السوشيال ميديا حتى الآن، وقال أحد المغردين: "أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، الدخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

تضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.