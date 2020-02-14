شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى رئيسًا للقومى وأيمن عزب للكوميدى وخالد النجدى للمسرح الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اليوم، قرارا بندب عدد من الفنانين للإشراف على إدارة مجموعة من المسارح بالبيت الفنى للمسرح، بناء على مذكرة المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .

تضمن القرار ندب الفنان إيهاب فهمى محمد كامل للعمل مشرفا على إدارة المسرح القومى، والفنان أيمن عزب حسين عزب للعمل مشرفا على إدارة المسرح الكوميدى، والفنان خالد محمد النجدى صالح للعمل مشرفا على إدارة المسرح الحديث، وذلك لمدة عام .

كما تضمن القرار ندب كلا من الفنان محمد أحمد محمد رضوان والفنان خالد عبد السلام عبد الجواد، للعمل نائبين للمشرف العام على المسرح القومى الذى سيتولى تحديد مهام كل منهما واختصاصه .

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كما أصدر المخرج خالد جلال، قرارا بالموافقة على ندب محمد مرسى إبراهيم، ندبا كاملا لمدة عام، من قطاع صندوق التنمية الثقافية للعمل مشرفا على إدارة فرقة مسرح الأسكندرية، بالبيت الفنى للمسرح التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى .

وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قراراً بتولى الفنان يوسف إسماعيل رئاسة المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الثالثة عشرة لعام 2020، كما أصدرت قراراً آخر بتولى الدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئاسة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته السابعة والعشرين لعام 2020.

الفنان يوسف إسماعيل بدأ نشاطه الفنى فى بداية التسعينيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة فى السينما، المسرح والتليفزيون وشارك فى العديد من العروض المسرحية التى انتجها مسرح الدولة كما تولى ادارة فرقة المسرح القومى فى الفترة من 2015حتى 2019 .

أما الدكتور علاء عبد العزيز سليمان أستاذ للدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية وروائى، كتب العديد من الاعمال الأدبية المسرحية تم انتاج الكثير منها كما ترجم بعضها الى اللغة الانجليزية، حصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا وكان موضوعها المسرح البريطانى والأميركى وتناولهما للحرب فى العراق ومن قبلها حرب أفغانستان والصراع العربى – الإسرائيلى ، وتولى رئاسة الدورة الاولى من مهرجان الاسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة عام2019.