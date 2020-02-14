شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طرح عمرو دياب ألبوم سهران فى هذا التوقيت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سكت الجميع وانتظر الآلاف إن لم يكن الملايين ليترقبوا ما اعتبروه حدثا هاما، سهروا ليلة نسوا فيها كل هذا الخلاف والضجيج، توحد المختلفون بما لا يحدث إلا في الأحداث الكبرى انتظارا لألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"، حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

خطف عمرو دياب الأنظار والانتباه وسط نجاح واكتساح أغانى المهرجانات وضجيج الجدل والخلاف بين حسن شاكوش وعمر كمال ودخول حمو بيكا على الخط وما حققته أغنية بنت الجيران من طفرة في تاريخ أغانى المهرجانات بحصولها على المركز الثاني في قائمة المواد الأكثر استماعا على موقع "ساوند كلاود" الشهير، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، وأكثر من 45 مليون مستمع إجمالا، و 70 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب،خرج الهضبة بألبومه في وقت مزدحم بالخلاف والضجيج فسكت الجميع والتفتوا لهذه الظاهرة التي لا تتكرر كثيرا، وكأنه يقول أنا هنا وحدى أغرد، وحدى أستطيع أن أجذب انتباهكم في أي توقيت، أتحدى حين أظهر أن تلتفتوا لغيرى، أنا وحدى أستطيع أن أخوض هذا التحدى والمخاطرة.

ما الذى جعل عمرو دياب يمتلك هذه القدرة على التحدى، والثقة في أنه وسط الانشغال والضجيج يمكنه أن يظهر فيفرغ الجميع من خلافاتهم ولا يصبح هناك حديث سوى عنه وعن فنه وأغانيه دون أن يرى في ذلك مخاطرة، وأن يستطيع خلال أقل من 24 ساعة كسر "تريند" أغاني المهرجانات، التي كانت الأكثر بحثاً وتداولاً عبر جميع المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا، وحول العالم ويحتل اسم عمرو دياب الهاشتاج الأكثر استخدماً من قبل المغردين والمواقع المختلفة.

Advertisements

اختار الهضبة توقيتا صعبا لأنه يمتلك منهجا وخلطة خاصة ومشروعا فنيا مختلفا، قد لا يكون أجمل الأصوات أو أقواها، ولكنه منذ بداياته يعرف كيف ومتى يظهر وينطلق ، يدرس ويطور أدواته وألحانه وكلماته ليكون مختلفا، وأن يحافظ على هذه الخلطة طوال أكثر من 36 عاما منذ أطلق ألبومه الأول عام 1983 ، ومع كل ألبوم من ألبوماته التي اقتربت من 35 ألبوم .

عمرو دياب أكثر المجتهدين من أبناء جيله، وأكثرهم تطورا وذكاءا وحرصا على مشروعه المتفرد ، وأقلهم ضجيجا والتفاتا للمعارك والخلافات مهما حاولت النيل منه، الأقل ظهورا في الميديا والإعلام والأكثر شهرة ورواجا، والأقل حديثا عن الإنجازات مهما حقق من نجاحات لم يصل إليها غيره.

تضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.