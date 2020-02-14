شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليون جنيه إيرادات فيلم الفلوس فى 7 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الفلوس للنجم تامر حسنى إيرادات وصلت إلى 42.953.498 جنيه بذلك يقترب من 43 مليون جنيه خلال 7 أسابيع منذ طرحه بدور العرض السينمائية، 25 من ديسمبر الماضي، وما زال يحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.



الفلوس وقال المؤلف محمد عبد المعطى لـ"الخليج 365"، إن فيلم "الفلوس"، مازال قادر على جذب الإيرادات المرتفعة رغم عرضه منذ أسابيع عديدة، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع استمرار تواجده فى دور العرض السينمائية بمصر، يتواجد أيضا فى دور العرض السينمائية بالخليج ويحقق إيرادات مرضية للغاية.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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من ناحية أخرى، يحيى النجم تامر حسنى غدا الجمعة، حفلا غنائيا، في تمام الساعة السابعة والنصف داخل نادى الجزيرة، احتفالا بعيد الحب، والذى سيقدم خلاله باقة كبيرة من أغنياته الرومانسية التي تتناسب مع الأجواء، وفى جانب آخر يحيى نجم الجيل أيضا في نفس اليوم، حفلا غنائيا بمشاركة نانسى عجرم ووائل جسار وبهاء سلطان وساندى وآخرين، داخل استاد القاهرة والذى تنظمه شركة أم بى أم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر.

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، الذى يعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.