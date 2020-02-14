شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح ألبومه "أنا لوحدى" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم رامى جمال طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "أنا لوحدى" غدًا الجمعة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب، وذلك على قناة نجوم ريكوردز على يوتيوب.

ويتعاون رامى جمال فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما الملحنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

وطرح الفنان رامى جمال أغنيته الجديدة "بيهم كلهم" احتفالاً بعيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التى يتم طرحها من ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بعد طرح أولى الأغنيات بعنوان "سقف" التى حققت نجاحًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلاً كبيرًا من قبل الجمهور، على أن يطرح الألبوم كاملاً فى الأسواق خلال أيام.

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وظهر فى كليب "سقف" العديد من نجوم التمثيل والغناء والرياضة والإعلام ويأتى على رأسهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش.

ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، اضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

وعلق رامى جمال على أغنية سقف بعد طرحها وردود الأفعال المميزة الذى تلقاها حولها: قائلاً: "كلام كتير فى قلبى لكل الناس اللى حولت الطاقة اللى كانت مزعلانى لطاقة فرحة انا بحبكم وبحاول أنا وكل اللى ساعدونى فى صناعة الأغنية دى وتصويرها والنجوم اللى شرفونى بوجودهم أننا نديكم طاقة إيجابية ربنا يسعدكم".