وفاة الدكتور شوقي علي العميد الأسبق لمعهد السينما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
توفى منذ قليل، الدكتور شوقي علي، العميد الأسبق لمعهد السينما، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب مهندس الديكور محمد مراد عبر حسابه بموقع "فيس بوك"،: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أستاذنا ومعلمنا ووالدنا جميعا د. شوقي على، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
والراحل هو والد الدكتورة سعاد شوقي الأستاذ في معهد السينما ورئيس المركز القومي للسينما.
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