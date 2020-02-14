بالصور - حفل تأبين المخرج محسن حلمي بحضور وزيره الثقافة ونجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

كرمت الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانه سلوي محمد علي زوجه المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، خلال حفل تأبين أقيم للراحل على خشبة المسرح القومي وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

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وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية بقيادة المخرج شادي سرور تعبيرًا عن حب صناع المسرح للمخرج الراحل محسن حلمي.

وحرص على الحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، الفنان يحيى الفخراني، الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمود حميدة، الفنان لطفي لبيب، الدكتورة هدى وصفي، وعدد من الفنانين والمسرحيين ومحبي المخرج الكبير محسن حلمي.

وقدمت فقرات خلال الحفل منها عمل فني قصير بعنوان "حلمي عايش" من غناء النجم الكبير علي الحجار، تمثيل محمد رضوان، حمدي حسن، إسلام عباس، الطفل مازن علوان، ديكور محمد هاشم، اضاءة أبوبكر الشريف، فكرة وإخراج شادي سرور، وفيلم تسجيلي عن المخرج الراحل محسن حلمي، وفقرة شعرية للفنان إبراهيم عبدالفتاح والفنان طارق الدويري، كما يقدم الحفل مجموعة من أغاني عرض "ليلة من ألف ليلة" آخر أعمال المخرج الراحل محسن حلمي على المسرح القومي، يغنيها الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي، بالإضافة إلى فيلم قصير لشهادات عن المخرج الراحل محسن حلمي من زملائه وتلاميذه، ويختتم الحفل بإهداء درع وزارة الثقافة للفنانة سلوى محمد على زوجة المخرج الراحل محسن حلمي، يخرج الحفل الفنان شادي سرور.