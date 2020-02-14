مصطفى شوقي يتألق في غناء "نعناع الجنينة" للكينج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تألق الفنان مصطفى شوقي، مطرب أغنية "ملطشة القلوب"، في حفله بمسرح فندق الماسة كابيتال، احتفالا بعيد الحب.

وقدم شوقي، في الحفل أغنية "ملطشة القلوب"، كما قدم أغنية "نعناع الجنينة"، للفنان محمد منير، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا.

يشار إلى أن الفنان مصطفى شوقي حقق نجاحا لافتا بأغنية "ملطشة القلوب"، والتي وصلت مشاهداتها لأكثر من 16 مليون مشاهدة.