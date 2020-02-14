فيديو| تكريم ابنة فريد شوقي من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لتكريم والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت ناهد: "تكريم ماما من الاتحاد الاوروبي أنا مبسوطة قوي وفخورة قوي ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا أحلى وأجمل ست ف الدنيا، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي، تتواجد في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة رفقت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، ونشرت ناهد صورة لها رفقة والدتها وكتبت: "ماما بتتكرم في مهرجان أسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني، وأنا مبسوطة قوي إني جاية معاها عشان بس ادلعها، معنديش فيلم ولا أي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا حبيبتي.. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".