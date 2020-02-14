بالفيديو: بعد خروجها من السجن.. مريم حسين تحتفل وتثير الجدل مجدداً

اثارت الفنانة مريم حسين الجدل مجدداً بعد ساعات من اعلان خروجها من السجن واسقاط الحكم الصادر بحقها على خلفية القضية التي رفعها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

ونشرت عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو لم تظهر فيه بل تضمن لقطات لقطعة من الحلوى مع الورود، وقامت بالاحتفال مع طفلتها الاميرة وغنت معها اغنية عيد الميلاد الشهيرة، لتفاجئ الجميع بتوجيه الكلام الى النجمة الاماراتية احلام والتي وصفتها بـboss lady.

وقالت في المقطع بعدما قامت طفلتها بإطفاء الشمعة: “عيد ميلاد سعيد يا الغالية الملكة احلام احبك وايد”.

وتأتي هذه الخطوة كرد وشكر بعد دفاع احلام عن الفنانة المغربية عبر موقع تويتر، حيث طالبت حينها من الجسمي ان يتنازل عن القضية ويتراجع من اجل طفلة مريم الصغيرة، الا انه نشر رداً وطلب منها عدم التدخل في هذا الامر.