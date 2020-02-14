افتتاح معرض حكايات لخلود حسني بدار الأوبرا المصرية

أقيم مساء اليوم افتتاح معرض حكايات للفنانة خلود حسني في المكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس هيئة المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، وبحضور كل من السفير فخري عثمان مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الكاتب الصحفي صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار محافظ الدقهلية و الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سابقًا. يستمر المعرض حتى يوم 20 من شهر فبراير الجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً.

ومن جانبها أوضحت الفنانة خلود حسني للوفد إن المعرض استغرق فترة تحضير قرابة

الشهر ونصف وهو مكون من 40 لوحة أستخدمت في أغلبهم الأكريلك، تعبر كل لوحة عن مشكلة من مشكلات الشباب وتحت كل لوحة جملة من كتابتها توضح معنى اللوحة.

وأضافت حسني إن بعض اللوحات كانت عبارة عن مساحات لونية فقط وهي تعبر من خلالها عن تحول المشاعر الإنسانية فكل لون يعطي إحساس ومدلول معين، كما تضمن المعرض بعض اللوحات على هيئة نساء بدون ملامح وعن سبب اختيارها للعنصر النسائي لأبرازه من خلال لوحاتها أكدت خلود حسني أنها رغبت في التأكيد على قوة المرأة فهي ترى

Advertisements

إن البعض مازال يقلل من شأنها، كذلك فالمعرض يتضمن بعض اللوحات الجمالية والتى يمكن استخدامها كديكور وهناك بعض اللوحات تم رسمها على طريقة ال " line art " وهو اتجاه في الرسم يتم عن طريق الرسم بدون رفع الفرشاة.

يشار أن معرض حكايات هو ثاني معرض منفرد لخلود حسني فلقد سبقه معرض شبابيك والذي أرادت فيه إبراز مدى اختلاف الرؤى ووجهات النظر من شخص لأخر فكثرت تأويلات اللوح وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا.

تعمل خلود حسني حاليًا في تعليم الرسم للأطفال والراغبين في الالتحاق بكليات الفنون، لكن أكثر ما يشغل وقتها في الفترة الحالية هو تحضير رسالة الماجستير في العلاج بالفن وعن موضوع رسالتها قالت إن العلاج بالفن من وسائل العلاج النفسي البسيطة والممتعة بالنسبة لها فمن خلاله يمكن التعبير عن المشكلات التي يمر بها الإنسان ومحاولة علاجها.