مدير أعمال عمرو دياب ينضم إلى الطاقم الفني لألبومه الجديد

وتتوالى مفاجآت الهضبة عمرو دياب التي يقدمها لجمهوره في ألبومه الجديد "سهران"، حيث طرحه منذ قليل رسميا على موقعه الخاص بأعماله "amrdiab.net"، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشارك للمرة الأولى مدير أعمال دياب "أحمد زغلول" في ألبومه الجديد، ككاتب وملحن لأغنية "روح" التي امتازت بطابع الشرقية الأصيل الذي يداوم دياب على طرحه في أعماله الغنائية.

وهنأ الشاعر تامر حسين "زغلول" على عمله الفني في الألبوم، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي

الشهير "فيسبوك" قائلاً:" بعيداً عن اغانيا وفرحتي بنجاحي وتعبي، الراجل ده فرحان بيه جدا لانه فنان ومذوق وصديق غالي عليا أحمد زغلول مؤلف وملحن أغنية روح للفنان عمرو دياب، احسنت والناس مبسوطة بأغنيتك انت وكل اخواتنا واساتذتنا، انا كاتب لك البوست لاني شاهد ع اللي كنت بتتمناه"

وشكره زغلول عليه من خلال تعليقه على ماكتبه قائلاً:"حبيبي وأخي العزيز الغالي والشاعر المحترم"

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الألبوم ضم 16 أغنية ، ضمنهم

4 أغنيات "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد" التي طرحت قبل صدور "سهران"، واحتوى باقي الألبوم على 12 أغنية جديدة وهم"جميلة، جامدة، سهران، مابقاش يناسبك، روح، قلبي متعلق، مكانك في قلبي، انتي زي ماانتي، حلوة البدايات، ياروقانك، هايعيش يفتكرني،عم الطبيب"، تعاون فيه مع كبار الشعراء ومنهم: تامر حسين، صابر كمال، خالد تاج الدين، أحمد المالكي"، والملحنين منهم: "عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، بلال سرور"، والتوزيع"نادر حمدي، أسامة الهندي"، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدر دياب مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل"، بالإضافة إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واجتاحت أغنيات الألبوم مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.