طرح الموقع الرسمي للهضبة عمرو دياب "amrdiab.net"، ألبومه الجديد "سهران" ، بعد صدوره مساء أمس من خلال إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر.
الألبوم ضم 16 أغنية ، ضمنهم 4 أغنيات "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد" التي طرحت قبل صدور "سهران" وذلك علىقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
افتح رابط الموقع من هنا
واحتوى باقي الألبوم على 12 أغنية جديدة وهم"جميلة، جامدة، سهران، مابقاش يناسبك، روح، قلبي متعلق، مكانك في قلبي، انتي زي ماانتي، حلوة البدايات، ياروقانك، هايعيش يفتكرني،
وتصدر دياب مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل"، بالإضافة إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واجتاحت أغنيات الألبوم مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. صدور ألبوم عمرو دياب "سهران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.