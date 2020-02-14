رسميًا.. صدور ألبوم عمرو دياب "سهران"

طرح الموقع الرسمي للهضبة عمرو دياب "amrdiab.net"، ألبومه الجديد "سهران" ، بعد صدوره مساء أمس من خلال إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر.

الألبوم ضم 16 أغنية ، ضمنهم 4 أغنيات "بحبه، قدام مرايتها، يوم تلات، أول يوم في البعد" التي طرحت قبل صدور "سهران" وذلك على

قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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واحتوى باقي الألبوم على 12 أغنية جديدة وهم"جميلة، جامدة، سهران، مابقاش يناسبك، روح، قلبي متعلق، مكانك في قلبي، انتي زي ماانتي، حلوة البدايات، ياروقانك، هايعيش يفتكرني،

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عم الطبيب"، تعاون فيه مع كبار الشعراء ومنهم: تامر حسين، صابر كمال، خالد تاج الدين، أحمد المالكي"، والملحنين منهم: عمرو مصطفى، عزيز الشافعي"، والتوزيع"نادر حمدي، أسامة الهندي"، ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدر دياب مؤشرات البحث على محرك البحث العالمي "جوجل"، بالإضافة إلى موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واجتاحت أغنيات الألبوم مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.