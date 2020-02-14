تصرّف مثير للجدل من قبل ألب نافروز تجاه حبيبته

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة مفاجئة وغريبة، قام بطل المسلسل الشهير "​فضيلة وبناتها​" النجم التركي ​ألب نافروز​ بحظر حساب حبيبته اصليشاه الكوتشلار على احد مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن ثم كتب على صفحته الخاصة: "الوحدة هي أنبل شيء في الحياة". الا ان اللافت هو ازالته الحظر بعد ذلك واعادة متابعته لها.

الجدير ذكره ان ألب نافروز كان قد كشف مؤخرا عن تلقيه عرضين لفيلمين سينمائيين، الأول انطلقت التحضيرات له والآن في مرحلة كتابة السيناريو، واذا أعجبه عند الانتهاء من كتابته فيخوض فيه دور البطولة.

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