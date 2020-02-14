أنجي خوري عارية الصدر وتتحول الى بائعة بالونات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ​أنجي خوري​ مقطع فيديو جديد لها وهي تحمل عددا كبيرا من البالونات المضيئة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت أنجي وهي تقف في أحد الشوارع وترتدي فستانا قصيرا، وعلّقت على الفيديو قائلة: " مين بدو يشتري بوالين؟".

ونشرت انجي ايضا صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة ظهرت فيها عارية الصدر، وتضع يديها عليه، مهنئة من خلالها الجمهور بعيد الحب.

وكانت كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " أن أنجي خوري وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله، التي تم توقيفها من قبل مكتب حماية الاداب العامة في وحدة الشرطة القضائية قد تم تسليمها الى المديرية العامة للامن العام، تم ترحيلها مجدداً الى بلدها سوريا، كونها خالفت قوانين الدخول الى الاراضي اللبنانية، ودخلت خلسة رغم سحب الاقامة منها في السابق.

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