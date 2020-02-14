"الفن" يكشف عن مفاجأة تامر حسني في ألبومه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يحرص الفنان المصري ​تامر حسني​ دائما أن يتضمن ألبومه الجديد مفاجأة لجمهوره، وفي الألبوم الأخير كانت مفاجأته من خلال ديو "100 وش" مع شيبة ودياب ومصطفى حجاج وهي الاغنية التي حققت نجاحا كبيرا، أما المفاجأة في ألبومه المقبل فهي أن تامر حسني قرر تقديم أغنية باللهجة الصعيدية من كلماته وألحانه ويعمل مصحح لهجة صعيدية على تعديلها وسيقوم تامر قبل تسجيلها على التدرب من أجل إتقانها وتقديمها بشكل سليم.

ومن ناحية أخرى، يتعاون تامر في الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم عزيز الشافعي وأمير طعيمة وصابر كمال وابراهيم شتا ومحمد جمال.

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