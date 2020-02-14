حسام حبيب يتغزّل بشيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - تغزّل الفنان المصري ​حسام حبيب​ بزوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الحب، معبرا عن حبه الكبير لها.

وكتب حسام حبيب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا : "أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وأنت عيلتي يا أحن قلب عليا، ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين".

وانتهت شيرين مؤخرا من تسجيل أربع أغنيات قامت بضمها الى الألبوم الذي يحتوي على العديد من أغنيات درامية ورومانسية، إذ تحرص شيرين على ضم ألوان غنائية مختلفة في الألبوم وقد علم موقع "الفن" بأن شيرين تحاول اللحاق بالموسم الصيفي للعام الحالي وبالتحديد بعد شهر رمضان لذلك تحاول تكثيف جهودها وتركيزها على الألبوم الجديد.

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