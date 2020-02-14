كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاقات الحب المستحيل في "مملكة إبليس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الكاتب محمد أمين راضي قواعده في خامس أعماله التليفزيونية مملكة إبليس، فوضع النار بداخل حارة الجنّة، وجعل أبليسًا فتوة للحارة، وجعل مصلحة الفرد فوق الجميع، فلا وجود للحب في مملكة إبليس، 12 شخصية تدور الأحداث والمشاعر من حولهم، ولكن جميع بدايات قصص الحب المتاحة... جميعها فاشلة!المسلسل مكوّن من فصلين، الأول من 15 حلقة ومتاح على منصة شاهد VIP، ومن المقرر إطلاق فصله الثاني خلال هذا العام.

الخواجة وأزهار... الحب لا يأتي مع القتل



الخواجة (أحمد داوود)... أكثر من كره فتحي إبليس (صبري فوّاد) زوج أزهار (غادة عادل)، فـفتحي هو من أخذ منه فتاة أحلامه أزهار، التي عشقت شاربه الكث، وفتونته وجبروته على الحارة، وأخذ منه أيضًا فرصته ليكون الفتوة، فأصبح الخواجة خاضعًا مثل الجميع لأوامر فتحي إبليس، حتى جاءه خبر قتله... لتعود أزهار إلى أحلامه مرة أخرى، يبتغي الزواج منها، ولكنها تتحجج بالعدة، أما هي فسواء كانت تحمل بداخلها مشاعر تجاهه أم لا، فهي لن تنسى من قتل زوجها ومثّل بجثّته أمام أهل الحارة. الخواجة (أحمد داوود)... أكثر من كره فتحي إبليس (صبري فوّاد) زوج أزهار (غادة عادل)، فـفتحي هو من أخذ منه فتاة أحلامه أزهار، التي عشقت شاربه الكث، وفتونته وجبروته على الحارة، وأخذ منه أيضًا فرصته ليكون الفتوة، فأصبح الخواجة خاضعًا مثل الجميع لأوامر فتحي إبليس، حتى جاءه خبر قتله... لتعود أزهار إلى أحلامه مرة أخرى، يبتغي الزواج منها، ولكنها تتحجج بالعدة، أما هي فسواء كانت تحمل بداخلها مشاعر تجاهه أم لا، فهي لن تنسى من قتل زوجها ومثّل بجثّته أمام أهل الحارة. حماصة وغُريّبة... المرأة لا تتزوج من تقوده



حماصة (كريم قاسم) العاشق الولهان، المُتيّم بجسم وآنوثة غُريّبة (أسماء جلال)، حماصة الشاب الذي لا يروق له الحشيش إلا على أصوات سعاد حسني، وغُريّبة التي تكره سندريلا الشاشة وتطلب منه عدم السماع لها، حماصة الذي يمتلك موبايل صيني، أما غُريّبة لن تتزوجه إلا بعد أن يشتري آيفون، حماصة الذي يتغزّل في غُريّبة ما أن جاءته الفرصة، وهي تلبسه خاتمًا في إصبعها، تستغله لتحقق مكاسبها، كانت تحلم يومًا أن تكون زوجةً لـفتحي إبليس بسبب أمواله، ولكن مات حلم الزواج بعد موته، وظل حلم الأموال والذي ستحققه من خلال خداعها لـحماصة. حماصة (كريم قاسم) العاشق الولهان، المُتيّم بجسم وآنوثة غُريّبة (أسماء جلال)، حماصة الشاب الذي لا يروق له الحشيش إلا على أصوات سعاد حسني، وغُريّبة التي تكره سندريلا الشاشة وتطلب منه عدم السماع لها، حماصة الذي يمتلك موبايل صيني، أما غُريّبة لن تتزوجه إلا بعد أن يشتري آيفون، حماصة الذي يتغزّل في غُريّبة ما أن جاءته الفرصة، وهي تلبسه خاتمًا في إصبعها، تستغله لتحقق مكاسبها، كانت تحلم يومًا أن تكون زوجةً لـفتحي إبليس بسبب أمواله، ولكن مات حلم الزواج بعد موته، وظل حلم الأموال والذي ستحققه من خلال خداعها لـحماصة. العجوز وداليدا



في البداية، ترقص داليدا (إيمان العاصي) على أغنية بالهداوة أمام العجوز (محمود الليثي)، الذي يحبها بقوة ويريدها في الحلال، تكسر من أجله ندرها أن لا تحدث الرجال لـ 3 سنوات، وتخاطبه وتشغله، ومن ناحية أخرى تتمايل على الشيخ رمزي (علاء حسني)، تطلب منه مداواتها، وتنتظره أمام الجامع، تحاول أن تغويه بدون أن تعترف له بحبًا، وهو ما بين ضعفٍ ورغبة، أما العجوز لا يظهر منه إلا حبًا تجاهها، لا ندري هل لشخصها أم للورث الذي ينتظرها في المستقبل.

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بودي ودوسة... وأهل الحارة



على الرغم من أن قلب بودي (خالد أنور) مال حبًا في دوسة (نانسي صلاح)، التي بادلته نفس الشعور... إلا أن العلاقة من قبل أن تبدأ مستحيلة، وذلك لإن بودي ابن فتحي إبليس لن ترضى أمه حنّية ( على الرغم من أن قلب بودي (خالد أنور) مال حبًا في دوسة (نانسي صلاح)، التي بادلته نفس الشعور... إلا أن العلاقة من قبل أن تبدأ مستحيلة، وذلك لإن بودي ابن فتحي إبليس لن ترضى أمه حنّية ( رانيا يوسف ) له الزواج من دوسة، متعهدة الدعارة في حارة الجنّة، وازداد الأمر صعوبة بعدما امسكوا بهما أهل الحارة وفضحوهما بـبودي وذلك بفعل والدته حنّية.. لتفضي على أي احتمال للزواج منها. فتحي إبليس وزيجاته



أحبّ بنت خالته كاسيا (سلوى خطاب) ولكنه تركها من أجل عيون حنّية (رانيا يوسف) أنجب منها عبد الله (خالد أنور) ولكن تركها من أجل أنوثة أزهار وصغر سنها، غوته داليدا (إيمان العاصي) فتزوجها عرفي وحملت منه، وقبل مماته كان يتقرّب لـغُريّبة، وذلك بعدما سأم أزهار ووجودها في حياته، القاعدة تفرض نفسها، فتحي إبليس لم يحب إلا غريزته التي يشبعها من خلال الانتقال من مرأة إلى أخرى.