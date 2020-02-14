تراند اليوم : حرب القاع .. حمو بيكا بيعاير حسن شاكوش : أنا اللي عملتك

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا زميله حسن شاكوش، من خلال فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجه بيكا بعض الرسائل لشاكوش، دون أن يذكر اسمه، موضحا أنه كان سببا في نجاحه وشهرته، وأن تاريخه أكبر بكثير منه.

كما دافع بيكا عن زميله عمر كمال، الذي استاء بعدما لم يتم الاهتمام به إعلاميا كما حدث مع شاكوش، على الرغم من مشاركته في مهرجان “بنت الجيران” الذي حقق نجاحا كبيرا الأيام الماضية.

قال حمو بيكا في الفيديو: “أنا تاريخي إيه، أنا تاريخي “حبيتك وجرحتيني”، “حب عمري”، “عالم فاسد”، “عنبر جنايات”، “سوري”، و “رب الكون ميزنا بميزا”… تعالى أنت قولي تاريخك إيه في الحياة، “بنت الجيران” يا عم الله يسهلك حالك بس إحنا اللي عملناك، أنا اللي عملتك أنا اللي خليتك موجود، أنت كنت موجود بس مش متشاف، أنا خليتك تتشاف، أنا اللي عملت تاريخك”.

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تابع،” زعلت منك فلان وعلان مش هذكر أسامي، بس الناس كلها عارفة أنت إيه وتاريخك إيه، أنا عندي كاميرات في الاستديو مصورة أي حد دخل هنا، أنا اللي يدخل عندي بطلعه نجم”.

وعن عمر كمال قال إنه أطيب شخص قد تقابله في الحياة، مشيرا إلى أن ما حدث مع شاكوش “شبع بعد جوع”.