سما المصري تفجر مفاجأة احتفالا بعيد الحب

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 12:56 صباحاً - تواصل الفنانة الاستعراضية سما المصري، إثارة الجدل من جديد، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مشيرة إلى احتفالها بعيد الحب.

وعلقت سما المصري على الصورة قائلة: ” صوره من لايف لي برنامج لوبس لايف بتاع امبارح والنهارده هاحتفل معاكوا بعيد الحب من مكان مميز جدا خارج البيت الساعه ١٠ بالليل يعني كمان ٤ ساعات تقريبا كله يحمل برنامج لوبس لايف وهيلاقي الرابط بتاعه في الاستوري يلا اشوفكم ١٠ بالليل النهارده واحتفال عيد الحب من مكان جميل جدا رقص وعربده”.

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ودائما ما تثير الفنانة سما المصري الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب بعض “الفيديوهات” التي تقوم بنشرها، وتتواصل من خلالها مع الجمهور، ولاسيما أنها تدشن مواضيع مثيرة للجدل، ولا يسمح لتلك المواضيبع أن تناقش على السوشيل ميديا أمام الجميع، بسبب تقاليد وقيم مجتمعنا الشرقي.