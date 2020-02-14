محمد رمضان يضع الطيار الموقوف في ورطة بفيديو جديد

الجمعة 14 فبراير 2020

استمرارا للأزمة بين الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، نشر رمضان مقطع فيديو جديدا يظهر من خلاله الطيار وهو يوافق على التصوير داخل قمرة قيادة الطائرة ولم يعترض.



وكان الفنان محمد رمضان عرض سابقاً مقطع فيديو أثناء قيادته إحدى الطائرات في واقعة أثارت جدلا كبيرا، أصدرت إثرها وزارة الطيران المصرية قرارا بمنع الكابتن أشرف أبو اليسر من الطيران مدى الحياة.

وقال رمضان في تعليقه على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر موقعى التواصل تويتر وفيسبوك: "لم أكذب حين قلت إن الكابتن كان عارف أن في فيديو بيتصور، ولو كان منعني من الدخول كنت هستجيب بدون زعل".

وتابع محمد رمضان: "رغم ذلك أقسم بالله لم ولن أتخلى عنه، وأثق في عدل ورحمة ربنا، وبأن وزارة الطيران هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

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وتعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل كابينة القيادة بالطائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، الأمر الذي فجر أزمة وعاقبت وزارة الطيران المدني أبواليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.

ويعتبر هذا فصلا جديدا من أزمة رمضان والطيار الموقوف، بعد أن قال محمد رمضان في فيديو سابق، إن الطيار طلب منه نحو 9.5 مليون جنيه مصري (600 ألف دولار)، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، لكن رمضان حذفه بعد عدة دقائق، ليأتي بعد ذلك الطيار الموقوف ويكذبه في فيديو آخر مؤكدا أنه لم يطلب أموالا من الفنان محمد رمضان.

وأضاف الطيار الموقوف في الفيديو: "رمضان لم يقرأ العقوبة الموقعة عليّ جيدا، لأنها تمنعني من مزاولة أي مهنة لها علاقة بالطيران، كما أنني لم أطلب أي أموال من محمد رمضان ولم أتحدث عن هذا الأمر إطلاقا".

من جانبه، أكد الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري في بيان الخميس، أن سلطة الطيران المدنى والجهات المختصة أجرت تحقيقا دقيقا للتأكد من الواقعة وملابستها ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصري، وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.