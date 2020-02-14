بعد إهانتها.. سنوب دوج يعتذر لمقدمة تلفزيونية شهيرة

اعتذر مغني الراب سنوب دوج، الأربعاء، عن إهانة مقدّمة تلفزيونية شهيرة بعد إثارتها تهماً قديمة بالاغتصاب, موجّهة ضدّ نجم كرم السلّة الراحل كوبي براينت.

وكتب مغني الراب عبر موقع "أنستقرام": "أعتذر"، معلناً أسفه لكونه وجّه "إهانات علنية" لمقدّمة محطّة "سي بي إس" جايل كينج، وقلل من احترامها.

وحصل الجدل جراء مقابلة طويلة أجرتها جايل كينج مقدّمة البرنامج الصباحي الأكثر مشاهدة على المحطة التلفزيونية، مع ليزا ليسلي إحدى نجمات الدوري الأمريكي لكرة السلة للسيدات، وصديقة براينت لفترة طويلة.

وقد بُث مقتطف من هذه المقابلة، الثلاثاء، على حساب المحطة عبر "تويتر" يتناول اتهامات بالاغتصاب موجّهة إلى لاعب لوس أنجلوس ليكرز في عام 2003.

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وقضى كوبي براينت في 26 يناير/كانون الثاني في لوس أنجلوس إثر حادث مروحية، أسفر عن وقوع 8 ضحايا آخرين، من ضمنهم ابنته جانا البالغة 13 عاماً.

واستفز بثّ هذا المقتطف سنوب دوج وهو من كبار مشجعي نادي ليكرز، الذي عبّر عن غيظه على "أنستقرام"، قائلاً: "بماذا استفدت؟ لماذا تهاجميننا، نحن شعبك؟"، متوجّهاً إلى مقدّمة البرامج واصفاً إياها بأنها "ساقطة".

لكن في رسالة الاعتذار، اعترف المغني بأن ردّة فعله كان "مبالغاً بها"، وقال سنوب دوغ الذي يعدّ نفسه أحد أصدقاء كوبي براينت: "كان يفترض بي التعاطي بطريقة مختلفة، لذلك أود تقديم اعتذار علني، عن التعبير غير اللائق الذي استخدمته".

ومنذ وفاته، أثارت اتهامات الاغتصاب الموجّهة لنجم كرة السلة الراحل والتي تعود إلى عام 2003، استياء العديد من المعجبين به.

وتلقت جايل كينج العديد من التهديدات بالقتل، ووجهت اللوم إلى محطة التلفزيون لبثّها مقتطفا "خارج السياق تماماً" من مقابلة طويلة.