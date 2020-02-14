إليسا تنشر صورة مع وديع النجار عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
عادت النجمة اللبنانية إليسا مرة أخرى لنشر صور تجمعها بصديقها المقرب المصور اللبناني وديع النجار بأحد الفنادق فى دبي وذلك عبر حسابها على "انستجرام". وعلقت اليسا على الصورة قائلة "مرة أخرى في دبي ولكن بطريقة ما في تجربة الشتاء في شاليه 105 في @ lacantinedubai مع بلدي bff"
وشهدت الفترة الماضية وتحديدًا قبل عامين نشر إليسا ووديع النجار العديد من الصور ما جعل انتشار شائعات كثيرة حول طبيعة علاقتهما بل وأرجع البعض أنه أصبح خطيبها وتم تداول الشائعة بكثافة وقتها، إلى أن نفى النجار واليسا الشائعة وأكد أنهما أصدقاء مقربين.
على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".
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