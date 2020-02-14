رسالة رومانسية من حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب في عيد الحب

حرص الفنان حسام حبيب على مغازلة زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الحب، معبرا عن حبه قبل عيد الحب "الفلانتين" الذى يوافق غدا الجمعة 14 فبراير. ونشر حسام حبيب عبر حسابه على ستورى انستجرام، وقال :"أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وأنت عيلتى يا أحن قلب عليا، ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين".

وكانت شيرين اثارت الجدل بسبب حفلها الأخير في جدة؛ بسبب ظهورها وهي تغني جالسة على كرسي، نتيجة شعورها بالتعب ، وهي المرة الاولى التي تغني فيها شيرين بهذه الطريقة. يشار الى ان شيرين بدأت تسجيل اغنيات البومها الجديد منذ فترة، والتحضير لفيلم سينمائي استعراضي.

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