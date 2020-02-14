شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار:أتشرف بالغناء للجمهور المصرى فى عيد الحب..و"متغيبش ثوانى" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان وائل جسار، إنه سعيد جدا بقيامة بالغناء فى عيد الحب فى القاهرة، وأنه سيتشرف بالغناء مع الجمهور المصرى الذى يعتبره أهله، مشيرًا إلى أنه اليوم فى الأردن، لغنائه فى إحدى الحفلات، ولكنه سيتواجد غدا فى مصر فى استاد القاهرة وسيشاركه الغناء فى هذه الاحتفالية الفنانة نانسى عجرم والفنان تامر حسنى وبهاء سلطان.

وتابع جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساءdmc الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، أنه سيقوم غدا بغناء حوالى عشر أو إحدى عشر أغنية، ومن بين تلك الأغانى التي سيقوم بغنائها هي أغنية "مشيت خلاص “وأغنية "غريبة الناس"، وغيرها من الأغانى التي سيقدمها للجمهور المصرى الذى أبدى جسار حبه الشديد لهذا الجمهور.

وواصل جسار، أنه يقوم حاليا بتصوير أغنية رومانسية تحمل عنوان "متغيبش ثوانى "والأغنية من ألحان وليد سعد، وستخرج الأغنية للجمهور بعد حوالى أسبوعين.

من جانب آخر قدم مؤخراً النجم وائل جسار أغنية " غربة حب" وهى تتر مسلسل " ختم النمر" الذي عرض على شاشة on e من كلمات منه عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم، كما قدم حفلا غنائيا ناجحاً بمشاركة وائل كفوري، ونانسي عجرم، خلال فاعلات موسم الرياض برعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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"ختم النمر" يعد البطولة الأولى المطلقة لـ أحمد صلاح حسني، ويشارك فى بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين.

كما شارك وائل بأغنية "ايه اللي وصلنا لكدة" تتر مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى عرض على شاشة on e من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد.

وتدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته اياد نصار، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".

يذكر أن آخر أعمال وائل جسار أغنية "بتلبك"، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع الموسيقي ملحم أبو شديد.