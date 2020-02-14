شكرا لقرائتكم خبر عن "أجمل ست فى الدنيا".. هكذا هنأت ناهد السباعى والدتها بتكريم وفد الاتحاد الأوربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ناهد السباعى رسالة رقيقة إلى والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، بعد تكريمها من وفد الاتحاد الأوروبى في مصر باعتبارها رائدة فى مجالها وتمثل مسيرتها انتصارا لدور المرأة المصرية، وذلك فى حفل استقبال على هامش المشاركة فى مهرجان أسوان لأفلام لمرأة فى دورته الرابعة.

ونشرت ناهد السباعى، فيديو لحظة تكريم والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "تكريم ماما من الاتحاد الأوروبى أنا مبسوطة قوي وفخورة قوى ربنا يخليكي ليا ويحفظك يا أحلي وأجمل ست فى الدنيا.. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكرم وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، السفيرة ميرفت التلاوى والفنانة رجاء الجداوى والمنتجة ناهد فريد شوقى باعتبارهن رائدات كل فى مجالها وتمثل مسيرتهن انتصارا لدور المرأة المصرية المتميز فى مجالات متعددة.

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ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى

وسلمت ساندرا دي وال، نائبة سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر درع التكريم للسفيرة التلاوى والفنانين الجداوى والمنتجة ناهد فريد شوقى، وذلك فى حفل استقبال نظمه وفد الاتحاد الأوروبى على هامش المشاركة فى مهرجان أسوان للمرأة فى دورته الرابعة، حيث يشارك الوفد كراعى رسمى للمهرجان للمرة الأولى، كما كرم الاتحاد الأوروبى المخرجة الإسبانية فيكتوريا ابريل، ضيف شرف المهرجان.

وقالت إن الجائزة ترمز إلى التزام الاتحاد الأوروبى بتعزيز حقوق المرأة من خلال السينما، حيث تشجع الجائزة عمل المصورين السينمائيين الذين يختارون تسليط الضوء على آمال النساء والتحديات التى تواجههن.

وستمنح جائزة من الاتحاد الأوروبي إلى فيلم (بقيمة 3000 يورو إلى الفيلم الرابح)، وسيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أفضل فيلم يتناول حقوق المرأة خاصة الأفلام التي ساهمت نساء من مجالات السينما في صناعته، ويجب أن يكون تم إنتاجه في أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية المجاورة.