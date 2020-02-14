شكرا لقرائتكم خبر عن حرب المزيكا.. حلمى بكر يقصف جبهة شاكوش وبيكا فما السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معركة كبيرة يخوضها الموسيقار حلمى بكر ضد أغانى المهرجانات وكل مطربيها منذ ظهور ذلك النوع من الأغانى، لكن ذروة معركته بدأت ضد المغنى مجدى شطة، ومن بعده حمو بيكا، وأخيرًا حسن شاكوش مغنى مهرجان "بنت الجيران".

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بدأ بكر معركته قويًا عالي الصوت، وواجه كل من يطالب بدخولهم كأعضاء في نقابة الموسيقيين، لكنه ختم معركته بتعليق يبدو عليه الاستسلام بعد خبر انضمام حسن شاكوش لنقابة الموسيقيين، وقال بكر في تعليقه: "عليه العوض في الغناء المصرى".

الفيديو التالى يرصد المعركة منذ بدايتها إلى الآن، بعد أن أصبح شاكوش حديث الأوساط الفنية، والسوشيال ميديا.