في غرفة ألعاب أطفال كيم كارداشيان سوبر ماركت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يكون لدى نجمة برامج الواقع الأميركية كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب كانيه ويست قصرا بسيطا، ولكن غرفة ألعاب أطفالهم هي أرض العجائب المليئة بالألعاب، إذْ شاركت كيم مقطع فيديو مع متابعيها على إنستغرام، لغرفة ألعاب أطفالها، وظهرت فيه وهي تقول: "تقولون بأن منزلي صغير للغاية، لكنكم لم تروا غرفة ألعاب أولادي".

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي قامت كيم بنشرها عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام، انطلقت كيم في جولة تعرِض فيها غرفة ألعاب أطفالها، والتي تتميز بوجود مسرح للعروض الموسيقية، وتظهر في خلفيته طبول وميكرفونات وجهاز كاريوكي للغناء، وعن ذلك المسرح علقت كيم قائلة: "غالبا ما يكون لدى أبنائي فرقة".

كما أظهرت مقاطع الفيديو وجود مجموعة من وسائد تاكاشي موراكامي للزهور، والتي يتراوح سعرها بين 600 إلى 6 آلاف دولار، بالإضافة إلى وجود مجسمات لشخصية "Kaws Companion"، ويبلغ سعرها أكثر من 5000 دولار.

وتضم الغرفة جهازا وشاشة عرض، لعرض الأفلام، ليتمكن أطفالها الأربعة من مشاهدة الأفلام بينما هم يلعبون. إضافة إلى رف يحمل دمى وديناصورات ومجموعة أخرى من العرائس وعربات الأطفال، وصناديق مليئة بالألوان والطوابع والألعاب، وخزانة مليئة بالأزياء المنتقاة والمختارة من أغلى الماركات العالمية.

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ويبدو أن كيم كارداشيان لم تغفل بالرغم من ذلك عن تخصيص مكان داخل الغرفة، ليقوم فيه أطفالها بمراجعة دروسهم، إذْ أشارت خلال جولتها في الغرفة إلى خزانة كتب منظّمة بشكل جيد، قائلة: "هنا يؤدون واجباتهم المدرسية"، وتابعت: "وبعد الانتهاء، يستطيعون الاستمتاع بالتسوق في السوبر ماركت الموجود بالغرفة، الذي يضم مكانا لبيع الآيس كريم وبقالة، مع وجود مكان لتواجد "الكاشير"".

وتأتي هذه الجولة بعد أن تصدرت كيم كارداشيان عناوين الصحف مؤخرا، عندما قامت باستعراض ثلاجات قصرها، إضافة إلى استعراض ما يوجد بداخلها، إذْ عرضت من خلالها كل الأطعمة والمشروبات الموجودة لديها، وطريقة تقسيمها بشكل متميز إلى رفوف.

يُذكر أن النجمة تعيش في قصر مكوّن من 8 غرف نوم و10 حمامات بجانب حديقة وحمام سباحة ضخم، ويبلغ سعره 60 مليون دولار، كما يتمتع بحماية وأمن مشدديْن، كما وصفه بعض الصحفيين. وكنوع من الحماية قام الثنائي كيم وكانيه مؤخرا، بشراء المنزل المجاور لهما، كي يحافظوا على خصوصية قصرهما.