طارق الإبياري يكشف تفاصيل دوره في "فالنتينو"

القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان طارق الإبياري، إنه سعيد بتجربة مسلسله الجديد "فالنتينو" مع الفنان القدير عادل إمام، والذي انتهى من تصويره منذ أسابيع قليلة، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل.
وأضاف طارق، أنه يجسد شخصية أحد أبناء الزعيم، والذي يقع في العديد من المشاكل التي يقوم بحلها والده خلال الأحداث، مشيرًا إلى أن الزعيم قد أثنى على دوره عقب انتهاء تصويره.
وتابع: "الزعيم قال لى نصًا، دورك حلو أوى يا طارق"، مؤكدًا أنه من الأعمال المحببة لقلبه، وينتظر عرضه بشكل كبير.
المسلسل تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى نور عبدالمجيد متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبدالعزيز، ويعاني من الصراع معها طوال الوقت ما يجعله يفكر فى الزواج من امرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيري بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.
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