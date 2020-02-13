يستعد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لإحياء حفل غنائي ضخم يوم عبد الحب العالمي الموافق 14 فبراير، بمشاركة المطرب عمر كمال ونجم برنامج اختيار المواهب الشهير "أرب أيدول" محمد حسام. ويقام الحفل على متن إحدى البواخر المائية في كورنيش المعادي، الساعة السابعة مساءً، وتنقسم تذاكر الحفل إلى ثلاثة فئات، الأولى Vib وتبلغ قيمتها 700 جنيه، والثانية 600 جنيه، أما الثالثة فتبلغ قيمتها 500 جنيه. قد يهمك أيضا: مى كساب تطرح أغنية "سنجل في عيد الحب" بمناسبة الفلانتين رامي صبري يستقبل عيد الحب بأغنية "حياتي مش تمام"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش يستعد لإحياء حفل غنائي في عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.