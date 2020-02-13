شكرا لقرائتكم خبر عن حوار كوميدي بين الفنان محمود البزاوى وابنه أكرم بسبب فيلم التعويذة.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حوار كوميدى رائع على السوشيال ميديا، بين الفنان محمود البزاوى ونجله أكرم الذى تسأل عن دوره في فيلم التعويذة، حيث كان يؤدى دور خبير شرعى يحلل مادة الناتجة من حريق فى الأثاث لمنزل كلا من الفنان محمود ياسين والفنانة يسرا الذى تنشب الحرائق فيه من تلقاء نفسها دون سبب، حيث تدور القصة على لعنة موجودة بالمنزل بسبب الجن، لإرغام أصحابه على بيعه.

أكرم محمود البزاوى، سأل أبيه عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلاً: "هاموت و اعرف لما بابا كان بيحلل العينه اللي اكتشفها فـى فيلم التعويذه كانت أيه ومات بسببها ليه" ليرد الفنان محمود البزاوى: "كانت ريحتك يا....".



محمود البزاوى ونجله أكرم

وتدور أحداث فيلم التعويذة عن منزل يضم عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وابنهما مقيمان مع والدة الزوج واختيه يتعرضون لعدة ظواهر غريبة وغير طبيعية حيث تنشب النيران فى الأثاث دون أسباب ومن تلقاء نفسه يحترق من تلقاء نفسه ، كما تنزل الدماء فى الحمام، بينما يحرص شخصا على شراءه بسعر مغري، ويقوم بتسخير الجن لتضطر أسرة الفنان محمود ياسين إلى بيعه والتخلص منه، والذى أنتج عام 1987، ويعتبر من أفلام الرعب القليلة فى السينما المصرية.

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يشار إلى الفنان محمود البزاوى تعاقد على المشاركة فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرون، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضعت الشركة جدولا محددا للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.