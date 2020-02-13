شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام لـ"أمال ماهر" بعد طرح كليب ماتسبنيش: "صوتك خامة من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت المطربة الإماراتية أحلام الشامسى، الفنانة أمال ماهر بعد طرح كليب أغنيتها ماتسبنيش بمناسبة عيد الحب، معربة عن سعادتها وأن صوتها خامة من الذهب، قائلة: "أنتي اللي ما تسبيناش وصوتك وحشنا خالص.. مبروك للفن العربي صوتك خامة من ذهب..أنا بحبك أوي".





أحلام الشامسى تهنىء أمال ماهر

وكانت طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب اليوم، أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدى، والفيديو كليب تم تصويره فى باريس مع المخرج العالمى نيهات أوداباسي تحت إشراف المنتج الفنى حمادة إسماعيل.

وقال الشاعر أمير طعيمة إن الأغنية حالة رومانسية جديدة للنجمة آمال التى تتمتع بصوت عذب وهادئ، مشيراً إلى أنه أثناء جلسات العمل على "التراك" لم نحدد المطرب أو المطربة المقرر أن يغنيها و"تليق على صوته"، وعندما انتهينا من الكلمات واللحن والتوزيع وجدنا أن النجمة أمال ماهر الأنسب لتلك الأغنية الرومانسية والفريدة من نوعها ، لافتا إلى أن القرار من البداية أن نقدم أغنية رومانسية لـ أمال، وهو ما استقرينا عليه كفريق عمل.

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ومن جانبه قال الملحن خالد عز، أنه عندما أجتمع مع طعيمه من أجل الأغنية، شعروا في البداية أنها أغنية تسابق الزمن، موضحاً إلى أن المجهود المبذول في تلك الأغنية كبير للغاية ، وعلى سبيل المثال أمير طعيمه كتب أكثر من "كوبليه" وأنا غنيت كتير، فضلا عن المجهود الكبير الذى بذلته أمال لكى تظهر الأغنية للجمهور بشكل جيد ومميز.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي .

وتستعد آمال ماهر لحفل "ليلة عيد الحب" الذى سيقام غدا الجمعة 14 فبراير 2020 فى مسرح ماركى بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.