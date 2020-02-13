شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الحب.. اعرف رسالة بوسى شلبى للساحر محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الإعلامية بوسى شلبى بعيد الحب ببعض كلمات الرثاء لزوجها النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، واللذين كان يربطهما علاقة حب خاصة.

بوسى شلبى، نشرت صورة من صندوق ذكرياتها مع الساحر، وعلقت قائلة:"ستظل أنت الحب كله وحشتنى"، وأضافت: "اللهم أرحم روحا صعدت إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم أرحمها واغر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين".

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بوست الإعلامية بوسى شلبى

وعادة ما يحيى نجلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، محمد وكريم ذكراه من خلال عدد من الصور المختلفة التي تحمل ذكرياتهم الرائعة مع الساحر ليعبروا عن اشتياقهم الشديد له.

وولد الساحر محمود عبد العزيز بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".