شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس فى سيوة لتصوير مشاهد رعب فى "الحارث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر الفنانان أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس إلى واحة سيوة لتصوير بعض المشاهد التى تدور فى أحداث رعب خلال أحداث فيلمهما الجديد "الحارث"، من إخراج محمد نادر جلال فى أولى أفلامه السينمائية الطويلة، ولم يتم تحديد موعد لطرحه فى السينمات بشكل نهائى.

فيلم "الحارث" يعد من الأعمال السينمائية التى تم الكشف عنها مؤخراً وتعتمد على الشباب، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وعلى الطيب ونهى عابدين وأسماء جلال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أسابيع قليلة ويستمر صناعه فى التصوير خلال الفترة المقبلة لسرعة الإنتهاء منه ودخوله عمليات المكساج والمونتاج استعداداً لطرحه فى السينمات.

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ويعرض للفنانة ياسمين رئيس حالياً فى السينمات فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم أمينة خليل وفتحى عبد الوهاب وأحمد العوضى ، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج سينرجى فيلمز.

أما أحمد الفيشاوى كانت آخر أعماله مشاركته فى فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، وحقق الفيلم أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب واسر ياسين.