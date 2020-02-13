شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش ليس الأول.. سامبو عضوًا بنقابة المهن الموسيقية بموافقة هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل فى الوسط الفنى منذ انضمام مغنى المهرجان حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، الأول يرى أن أغانى المهرجانات أصبحت أمرا واقعا ولا يمكن إنكار انتشارها فى الشارع لذلك لابد من تقنين أوضاع أصحابها، والآخر يرى الأمر يشكل خطورة كبيرة على الأغنية المصرية وتاريخها المرتبط بأسماء كبار مثل كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب والعندليب عبد الحليم حافظ وغيرهم.



سامبو

إعلان هانى شاكر منح عضوية الموسيقيين لحسن شاكوش أثار العديد من التساؤلات حول المعايير التى تستند إليها النقابة للموافقة على عضوية المتقدم للالتحاق بالنقابة، متساءلين إن كان الأمر يحتكم إلى الموهبة أم شعبية المتقدم ؟!

شاكوش ليس الحالة الأول، فقد حصل ”الخليج 365” على أحد كارنيهات المنتسبين لعضوية نقابة الموسيقيين واسمه أحمد سالم فرج سالم، الشهير بـ"سامبو" وينتسب لشعبة غناء الراب، والمعروف عن هذا النوع من الأغنيات أنه يخلو من أي طرب المعروف عن الغناء الشعبى، فالمستند يثبت أمرين؛ الأول أن معايير القبول داخل النقابة لا تشترط أن يكون صوتك طربيًا، والثانى أن النقابة استوعبت هذا النوع من الأغانى من خلال شعبة "الراب"، الأمر الذى يعيد تساؤلا كثيرا ما طرح خلال الفترة الماضية، لماذا لا تدشن نقابة الموسيقيين شعبة جديدة لاستيعاب مغنيى المهرجانات.

Advertisements

كان الملحن حلمى بكر، قد استمر إعلان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين انضمام مغنى المهرجانات حسن شاكوش إلى عضوية النقابة بعد اجتيازه اختبارات الغناء، وعلق على الأمر: "عليه العوض فى الغناء المصرى كله".

ونفى بكر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه من امتحن شاكوش فى اختبار الغناء، موضحًا أن اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مخالفة صريحة لقانون النقابة الذى ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الاختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط.

واختتم بكر تصريحاته: "التتار قادمون.. والأشكال دى كلها ملهاش علاقة بالغناء"