شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آمال ماهر تطرح فيديو كليب "ماتسبنيش" لعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدى، والفيديو كليب تم تصويره فى باريس مع المخرج العالمى نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات الأغنية:

ماتسبنيش .. لحظة أعيش

غير وأنا جنبك جوه فى قلبك .. ماتسبنيش

ماتقوليش .. وماتحكيش

بس احضنى وقرب منى .. ماتسبنيش

خلينى أعيش .. فى زمان غير الزمان

ودينى لدنيا تانية أعيش معاك .. خدنى بهواك أبعد مكان

مش عايزه أشوف بعيونى الا أنت بس

علشان دايماً بحس .. فى وجودك بالأمان

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تعرف ايه .. حاسه انا بيه

حاسه كأن دى أول مره حبيبى أعيش

وهقول ايه .. وهقول ليه

مانا لو حتى ماقولتش عينى مابتخبيش

وقال الشاعر أمير طعيمة إن الأغنية حالة رومانسية جديدة للنجمة آمال التى تتمتع بصوت عذب وهادئ، مشيراً إلى أنه أثناء جلسات العمل على "التراك" لم نحدد المطرب أو المطربة المقرر أن يغنيها و"تليق على صوته"، وعندما انتهينا من الكلمات واللحن والتوزيع وجدنا أن النجمة أمال ماهر الأنسب لتلك الأغنية الرومانسية والفريدة من نوعها ، لافتا إلى أن القرار من البداية أن نقدم أغنية رومانسية لـ أمال، وهو ما استقرينا عليه كفريق عمل.

ومن جانبه قال الملحن خالد عز، أنه عندما أجتمع مع طعيمه من أجل الأغنية، شعروا في البداية أنها أغنية تسابق الزمن، موضحاً إلى أن المجهود المبذول في تلك الأغنية كبير للغاية ، وعلى سبيل المثال أمير طعيمه كتب أكثر من "كوبليه" وأنا غنيت كتير، فضلا عن المجهود الكبير الذى بذلته أمال لكى تظهر الأغنية للجمهور بشكل جيد ومميز.

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي .

وتستعد آمال ماهر لحفل "ليلة عيد الحب" الذى سيقام غدا الجمعة 14 فبراير 2020 فى مسرح ماركى بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور و الفنان ماجد المهندس.