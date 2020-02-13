شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يكشف سر قلقه فى كواليس no time to die مع دانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور ومحبى سلسلة أفلام جيمس بوند بكل شغف طرح الجزء الأخير للسلسلة الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، وهو الجزء الذى يشهد مشاركة النجم رامى مالك فى "لا وقت للموت" اسم الفيلم.

رامى مالك وخلال حوار مطول لمجلة Esquire تطرق إلى كواليس الدور وأكد أن أكثر شىء كان يقلقه خلال كواليس الفيلم يتمثل فى انضمامه متأخراً إلى التصوير، وذلك بعدما اتفق مع صناع العمل على عدم الانضمام إلا بعد انتهاءه من تصوير كل مشاهده خلال مسلسل Robot، وهو ما جعله لا يقوم بتمرينات بالشكل الكافى من أجل لعب الشخصية.



رامي مالك

كما كشف رامى عن أنه حاول بأقصى درجة أن يكون شريراً ضمن أحداث الفيلم الذى يلعب فيه شخصية باسم سافين، وهي الشخصية التي ترتدي ماسك أغلب مشاهد الفيلم، مؤكداً في الوقت ذاته أن درجة الشغف الذى وجدها لدي صناع الفيلم أثناء التصوير جعلته متحمس للغاية طوال كواليس التصوير كي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة.

على جانب شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير في دورته الثانية والتسعين حضور نجم هوليود المصري لأبويين مصريين رامي مالك، كما حرص كعادته علي اصطحاب صديقته الممثلة لوسي بوينتون أثناء تواجده، وكعادة الثنائي تمكنا من خطف الأنظار لهما علي السجادة الحمراء خلال مراسم الحفل الذى حضره رامي بوصفه حامل لقب جائزة أفضل ممثل عن دورة العام الماضي الذي خطف فيها الأنظار لموهبته التمثيلية للغاية ببطولة فيلم Bohemian Rhapsody، ووقتها خطف الجائزة من نجوم مثل الممثل برادلى كوبر عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.