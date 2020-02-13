سليمان عيد يكشف عن حالة أسرته الصحية بعد الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع أسرته يعلن بها عن حالة أسرته الصحية بعد الحادث الذي تعرضوا له.

وكتب سليمان عيد: "ألف شكر لكل الناس اللى اتطمنوا على أسرتي وربنا يبعد عنكوا أى شر والحمد لله أسرتي بخير".

وكشف الفنان سليمان عيد منذ ساعات، عن نجاة زوجته وابنته، من حادث تعرضتا له اليوم الخميس 13 فبراير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر سليمان، صورًا كشفت عما لحق بالسيارة بسبب الحادث، معلقًا "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتي والحمد لله هما بخير".