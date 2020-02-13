بعد إعلان أوبر وتصعيد مدحت العدل.. أبرز أزمات المؤلفين في الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في الفترة الأخيرة، ظهرت على السطح مشاكل المؤلفين في الوسط الفني، بينما تجاهل كتابة أسمائهم على أعمالهم، مثل تجاهل اسم المؤلف كريم حسن بشير على أفيشات فيلم "حملة فرعون"، أو تجاهل حقوقهم الأدبية مثل ما حدث مع السيناريست مدحت العدل والفنان محمد هنيدي في إعلان لشركة أوبر.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز أزمات المؤلفين في الفترة الأخيرة:

مدحت العدل وهنيدي

أعرب د.مدحت العدل عن دهشته من قيام شركة "أوبر" للنقل الجماعي، بالتعدي على حقوقه كمؤلف وسرقة شخصيات أفلامه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في امستردام"، بدون إذنه، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن مقاضاتها بعد الشكوى المُقدمة إلى الرقابة على المصنفات الفنية، وقال العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مندهش من الجرأة التي تملكت مسئولي الشركة، ووصلت إلى حد القيام بسرقة مؤلفا أعماله معروفة، بل ويرأس جمعية المؤلفين والملحنين، المنوط بها الدفاع عن حقوق المبدعين، كيف يُعقل هذا، فالشركة تروج لذلك بالسرقة للحقوق والتعدي عليها بمنتهى البساطة؟!، وهذا أمر لابد من التصدي له ومواجهته قضائيا ومن خلال الرقابة على المصنفات الفنية".

وقدم الكاتب مدحت العدل اليوم الخميس، عبر محاميه حسام لطفي، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها شركة "أوبر" للنقل الجماعي بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لقصص وأغاني أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام".

وردت شركة أوبر على الفور، في بيان رسمي، حيث قالت: "نعرب عن كامل احترامنا لحقوق أى كاتب أو مؤلف والمستشار القانوني الخارجي للشركة يدرس الموضوع وننسق مع المستشار القانوني للطرف المدعي وذلك للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهائه في أسرع وقت ممكن، حرصًا على مصلحة جميع الأطراف وإعلاءً لاحترام القانون وإعمالاً لأحكامه".

مؤلف ولاد رزق

أزمة كبيرة حدثت بين المؤلف صلاح الجهيني مؤلف فيلم "ولاد رزق"، وشركتين إحداهما تعمل في مجال الاتصالات والأخرى شركة مياه غازية، لاستغلال شخصيات فيلمه في إعلان تجاري دون الرجوع إليه. وقال "الجهيني" في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه اكتشف تصوير إعلان دعائي يستخدم شخصيات فيلم "أولاد رزق" دون الرجوع له بصفته مؤلف تلك الشخصيات، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع شركة الإنتاج ولم يجد أي استجابة، حيث أكدوا له أنهم يملكون تنازلا منه عن الفيلم لشركة الإنتاج.

وتابع الجهني، أنه من غير المقبول هذا التعامل فالتنازل عن السيناريو يكون لتنفيذ الفيلم وليس لاستغلاله أو استغلال شخصياته في أي أعمال فنية أخرى دون الرجوع للمؤلف، موضحًا أنه تواصل مع المخرج والمنتج طارق العريان، ولكن الأخير أكد له إن الأمر لا يعنيه، رغم أن العريان مخرج الإعلان التجاري على حد قول "الجهيني".

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وطالب "الجهيني" بوقف عرض الإعلان لأنه لا يعرف كيف سيجري تقديم شخصيات الفيلم، مؤكدا أنه من حقه معرفة كيفية استغلال الشخصيات التي كتبها، مشيرا إلى أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بوقف الإعلان والحفاظ على حقوق المؤلفين بشكل عام بعدما ازداد في الفترة الأخيرة انتهاك حقوق المؤلفين على حد قوله.

كريم حسن بشير

أعرب السيناريست الشاب كريم حسن بشير عن استيائه الشديد، من عدم كتابة اسمه على البوسترات الدعائية لفيلمه الجديد "حملة فرعون"، وكتب عبر صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ده بوستر رسمى لفيلم حملة فرعون ينزل ومش مكتوب عليه اسمى ودى طبعا حاجة فى منتهى قلة الذوق.. فى تجاوزات كتير بتحصل فى الفيلم ده ومش عايز اتكلم عليها دلوقتى عشان حقيقى مش فاضى، لكن لو التجاوزات دى استمرت أنا مش هاسكت وهاعرف أخد حقى الأدبى كويس جدا بالقانون".

أيمن بهجت قمر

هاجم الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، صناع مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة 2" للمخرج سمير الكدواني، بعد طرح بوستر العمل المقرر عرضه على مسرح رومانس. وكتب بهجت قمر، عبر حسابه على "تويتر": "أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي.. هى ميغة ولا مولد وصاحبه غايب.. أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقي، ده تاريخ والدي، ومش مشاع ، أي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".

ورد المخرج كريم الكسار مخرج المسرحية، على ما قاله أيمن بهجت قمر، في تصريحات صحفية بقوله: "نص المسرحية مختلف تمامًا عن الجزء الأول، وأنا لم أقتبس سوى شخصية أبو الفضل، ولم أقتبس أي شخصية أخرى، فالعمل مختلف، وكانت الرقابة تتابع معي خطوة بخطوة وحضرت البروفات، ومعي تصريح بالعرض، وأنا كنت أريد تسمية المسرحية بـ "إنها حقًا عائلة محترمة جدًا"، ولكن الرقابة رفضت، فأصبح اسمها "إنها عائلة منحرفة"، والاسم الظاهر على موقع فيس بوك من عمل فريق التسويق، وليس لي أي تدخل فيه.

مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تم عرضها عام 1979، وهى من تأليف بهجت قمر وسمير خفاجي ومن إخراج عثمان الحمامصي، بطولة فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي.