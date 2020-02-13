محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها الفنان محمود عبدالعزيز توجه له رسالة بها.
وكتبت بوسي: "ستظل أنت الحب كله، وحشتني، اللهم أرحم روحا صعدا إليك لم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، اللهم ارحمها واغفر وانظر لها بعين لطفك وكرمك يا رب العالمين".
وفي مُنتصف عام 1998، أعلنت الصُحف خبر زواج الفنان، محمود عبدالعزيز، بالمُذيعة الشابة، بوسي شلبي، وصرح عبدالعزيز وقتها أنّ بوسي كان تقول لهُ دائمًا في أي مُناسبات تجمعهما "أنت فتى أحلامي الأوحد"، وكان مُعجب بها كإنسانة وإعلامية أيضًا.
وبعد شهر من الزواج، انفصلَ محمود عبد العزيز عن بوسي شلبي لخلافات عائلية نشبَت بينهُما، ولكن سُرعان ما عادوا لحياتهُما سويًا، واستمر الزواج حتى وفاته في سنة 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من بوسي شلبي لـ محمود عبدالعزيز: "ستظل أنت الحب كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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