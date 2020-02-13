سليمان عيد يكشف عن نجاة زوجته وابنته من حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان سليمان عيد عن نجاة زوجته وابنته، من حادث سير تعرضتا له اليوم الخميس 13 فبراير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر سليمان، صورًا كشفت عما لحق بالسيارة بسبب الحادث، معلقًا "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتي والحمد لله هما بخير".

وفي تعليقهم على الصور، كتب الفنان رامي جمال والفنانة إسراء عبدالفتاح والفنان كريم فهمي "مليون سلامة، وسلامتهم ألف سلامة".