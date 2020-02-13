محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الفنان سليمان عيد عن نجاة زوجته وابنته، من حادث سير تعرضتا له اليوم الخميس 13 فبراير، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
ونشر سليمان، صورًا كشفت عما لحق بالسيارة بسبب الحادث، معلقًا "الحمد لله قدر ولطف مراتي عملت حادثة بالعربية هيا وبنتي والحمد لله هما بخير".
وفي تعليقهم على الصور، كتب الفنان رامي جمال والفنانة إسراء عبدالفتاح والفنان كريم فهمي "مليون سلامة، وسلامتهم ألف سلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان عيد يكشف عن نجاة زوجته وابنته من حادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.