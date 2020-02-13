بعد النجاح.. إعادة عرض "عطل فني" في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من مسرحية "عطل فني"، تعلن بها عن عرض المسرحية مرة أخرى في السعودية.

وكتبت نشوى مصطفى: "أيام ٢٢/٢١/٢٠ فى جدة إن شاء الله، يا رب التوفيق".

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وتم عرض المسرحية من قبل بدءًا من الأربعاء 8 يناير وحتى 12 يناير، على مسرح أبو بكر الشدي- البوليفارد بالرياض.

مسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، أوتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.