مدحت العدل لـ"الخليج 365": "أوبر" تعدت بجرأة مدهشة على حقوقي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب د.مدحت العدل عن دهشته من قيام شركة "أوبر" للنقل الجماعي، بالتعدي على حقوقه كمؤلف وسرقة شخصيات أفلامه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في امستردام"، بدون إذنه.

وأكد أنه لن يتخلى عن مقاضاتها بعد الشكوى المُقدمة إلى الرقابة على المصنفات الفنية، وقال العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مندهش من الجرأة التي تملكت مسئولي الشركة، ووصلت إلى حد القيام بسرقة مؤلفا أعماله معروفة، بل ويرأس جمعية المؤلفين والملحنين، المنوط بها الدفاع عن حقوق المبدعين، كيف يُعقل هذا".

وأضاف: "ما يزيد من الدهشة أن الشركة التي من المفترض أنها خدمية تقدم خدماتها للناس، تروج لذلك بالسرقة للحقوق والتعدي عليها بمنتهى البساطة؟!، وهذا أمر لابد من التصدي له ومواجهته قضائيا ومن خلال الرقابة على المصنفات الفنية".

Advertisements

وقدم الكاتب مدحت العدل اليوم الخميس، عبر محاميه حسام لطفي، شكوى رسمية إلى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها شركة "أوبر" للنقل الجماعي بالتعدي على حقوقه مؤلفًا لقصص وأغاني أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"همام في أمستردام".

وقال العدل في الشكوى المُرسلة، إنه فوجئ بقيام الشركة بطرح إعلانٍ، مستغلة شخصيات ابتكرها بالفيلم، عبر موقعها الإلكتروني، وفي إطار ديكور خاص للربط بين الإعلان والفيلم خارج السياق الذي قدمت به بالعمل السينمائي، وهو ما يمثل مساسًا بحقوقه مؤلفًا.

وأضاف: "أن الشركة رغم حصولها على ترخيصٍ باستغلال أغنية واحدة فقط، من أغاني فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، إلا أنها تعدت على حقوقه بضم أغنية أخرى من فيلم (همام في أمستردام) بدون إذن وتصريح".

وطالب العدل بالشكوى التي أرسلها عبر محاميه المستشار القانوني حسام لطفي، بأن تتخذ الرقابة على المصنفات الفنية ما يلزم؛ لحفظ حقوقه، وفقا لقوانين حقوق الملكية الفكرية.