مسرحية "قواعد العشق 40" تختتم عروضها على مسرح السلام السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

يقدم أبطال العرض المسرحي المتميز "قواعد العشق 40" آخر ليلة للعرض على مسرح السلام التابع للبيت الفني للمسرح، السبت المقبل.

"قواعد العشق 40" تعرض للسنة الرابعة على التوالي، محققة على مدار مواسمها السابقة نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث كان العرض الأعلى إيرادات لعام 2017 وتخطت إيراداته حاجز المليون جنيه، والمسرحية مأخوذة عن رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة إليف شافاق، وتدور أحداثه حول رحلة جلال الدين الرومي في البحث عن شمس التبريزي.

العرض بطولة الفنان بهاء ثروت وفوزية محمد، وعزت زين، ودينا أحمد، وياسر أبو العينين، وهاني عبد الحي، ومحمد عبد الرشيد، وإيهاب بكير، وهشام علي، والمطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، وحسام أبو السعود، وهاني ماهر، وإسلام بشبيشي، بمشاركة فرقة المولوية العربية.

موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، ومن إخراج عادل حسان، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام، وخيري الفخراني.