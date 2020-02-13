تراند اليوم : نجل شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية بعنوان "كورونا الحلزونة"



طرح الشاعر الغنائي إسلام خليل والمطرب عصام شعبولا نجل الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم ، أغنية جديدة عن فيروس كورونا المستحدث والمنتشر حاليًا في الصين، وكيفية مواجهة الفيروس، وحملت الأغنية عنوان "كورونا الحلزونة".

يذكر أن أخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي متحرك.

ويثير فيروس كورونا الرعب في العالم حيث يحصد العشرات من المواطنين يوميا خاصة في الصين الذي تخطت فيه عدد القتلي حاجز الألف.