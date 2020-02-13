هبقى جوزك.. فيديو كليب جديد لـ شريف إسماعيل

طرح المطرب شريف اسماعيل أغنية بعنوان "هبقى جوزك" علي طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناة الرسمية بموقع اليوتيوب. الفيديو كليب وذلك عبر قناة الرسمية بموقع اليوتيوب. أغنية "هبقى جوزك" كلمات أحمد حسن راؤول ومن ألحان شريف اسماعيل وتوزيع موسيقي جيزو.



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